Пушилин назвал условие для присоединения ДНР к России

«Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости».