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50 минут назад

Пушилин назвал условие для присоединения ДНР к России

Ura.Ruиещё 5

Проведение референдума по вхождению ДНР в состав России будет целесообразным только после восстановления конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин назвал условие для присоединения ДНР к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал глава ДНР в интервью РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главной целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киевского режима. Ранее в администрации президента сообщали, что после освобождения территории ДНР и ЛНР жителями региона дадут возможность самостоятельно определять его судьбу.

В мире,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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