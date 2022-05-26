Посол Украины с помощью фото высмеял поставки оружия от ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник разместил фотографию, которая высмеивает немецкие власти из-за затянувшихся военных поставок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — написал украинский дипломат.

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Как пояснил Мельник, данный снимок ему прислал член правительства Украины по WhatsApp. На размещенной фотографии демонстрируется улитка с прикрепленной к ее панцирю патроном.

Других комментариев, касательно комментариев по поставке оружия Киеву Берлином, Мельник не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.