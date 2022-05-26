В США признали неудачу в попытке сделать Россию изгоем

США и Европа не могут заставить остальной мир изолировать Россию из-за конфликта на Украине, пишут колумнисты издания Politico журналист Дэниэл ДеПетрис и политолог Раджан Менон.

Для Вашингтона поддержка антироссийских санкций другими странами означает не только отстаивание независимости Украины, но и готовность демократического мира защищать разработанный американцами «международный порядок, основанный на правилах», пишут авторы статьи.

В то же время большая часть остального мира воспринимает спецоперацию на Украине как региональный конфликт, а не как серьезную угрозу глобальной стабильности, законам и нормам, лежащим в основе мирового порядка, как это делает Запад.

Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия придерживаются уклончивой позиции и действуют в основном для защиты своих экономических и стратегических интересов.

Эти страны считают, что международные усилия должны быть сосредоточены на продвижении переговорного урегулирования в Украине, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.