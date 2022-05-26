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25 минут назад

В США признали неудачу в попытке сделать Россию изгоем

Мария Иванова

США и Европа не могут заставить остальной мир изолировать Россию из-за конфликта на Украине, пишут колумнисты издания Politico журналист Дэниэл ДеПетрис и политолог Раджан Менон.

В США признали неудачу в попытке сделать Россию изгоем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для Вашингтона поддержка антироссийских санкций другими странами означает не только отстаивание независимости Украины, но и готовность демократического мира защищать разработанный американцами «международный порядок, основанный на правилах», пишут авторы статьи.

В то же время большая часть остального мира воспринимает спецоперацию на Украине как региональный конфликт, а не как серьезную угрозу глобальной стабильности, законам и нормам, лежащим в основе мирового порядка, как это делает Запад.

Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия придерживаются уклончивой позиции и действуют в основном для защиты своих экономических и стратегических интересов.

Эти страны считают, что международные усилия должны быть сосредоточены на продвижении переговорного урегулирования в Украине, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более для ее ослабления.

Расхождение во взглядах гарантирует, что попытки США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу — не потому, что многие страны поддерживают вторжение России в Украину, а потому, что эти страны хотят защитить особые выгоды, которые они извлекают из отношений с Москвой. Они также считают, что публичное осуждение России не поможет положить конец войне на Украине.

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