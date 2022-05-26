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19 минут назад

В Польше объяснили незаинтересованность Германии в «победе» Украины

Мария Иванова

Профессор Университета Яна Кохановского в Кельце, политолог Павел Сорока заявил, что Германия заинтересована в победе России в украинском конфликте, так как зависит от российской энергетики. Об этом он рассказал в интервью Niezalezna.pl.

В Польше объяснили незаинтересованность Германии в «победе» Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Родерих Кизеветтер из партии ХДС ранее обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности в отношении украинского кризиса. По его мнению, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла.

Сорока согласился с Кизеветтером и заявил, что это связано с собственными экономическими интересами Германии.

«Я имею в виду, прежде всего, зависимость от российской энергетики. Это все еще работает», - заявил он.

По мнению политолога, Германия очень сдержанно реагирует на действия России, что свидетельствует о том, что нынешняя коалиция во главе с канцлером Шольцем не хочет помогать Украине.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», - подчеркнул Сорока.

Он добавил, что Германия - «очень важная страна НАТО», где дислоцированы самые крупные американские силы в Европе.

«Кроме того, они являются самой важной страной в ЕС. Поэтому такое поведение Германии имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса», - заявил он.

По мнению Сороки, несмотря на то, что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними «существовала тенденция к разделу Европы между собой, и это не изменилось и сегодня».

В мире,Олаф Шольц,НАТО,ЕС,
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