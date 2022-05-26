В Польше объяснили незаинтересованность Германии в «победе» Украины

Профессор Университета Яна Кохановского в Кельце, политолог Павел Сорока заявил, что Германия заинтересована в победе России в украинском конфликте, так как зависит от российской энергетики. Об этом он рассказал в интервью Niezalezna.pl.

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Родерих Кизеветтер из партии ХДС ранее обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности в отношении украинского кризиса. По его мнению, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла.

Сорока согласился с Кизеветтером и заявил, что это связано с собственными экономическими интересами Германии.

«Я имею в виду, прежде всего, зависимость от российской энергетики. Это все еще работает», - заявил он.

По мнению политолога, Германия очень сдержанно реагирует на действия России, что свидетельствует о том, что нынешняя коалиция во главе с канцлером Шольцем не хочет помогать Украине.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», - подчеркнул Сорока.

Он добавил, что Германия - «очень важная страна НАТО», где дислоцированы самые крупные американские силы в Европе.

«Кроме того, они являются самой важной страной в ЕС. Поэтому такое поведение Германии имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса», - заявил он.