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58 минут назад

Axios: советники Байдена тайно посетили Саудовскую Аравию ради контрактов по нефти

Газета.Ru

Два советника президента США Джо Байдена тайно прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы уговорить власти королевства увеличить добычу нефти. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на троих действующих и бывших американских чиновников.

США ведут тайные переговоры по нефти с саудитами
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в Эр-Рияд 24 мая посетили координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Согласно информации Axios, Белый дом является посредником на переговорах между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом по урегулированию отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом. Так, Египет должен передать КСА острова Тиран и Санафир в Красном море.

Кроме того, Вашингтон просит Эр-Рияд усилить нефтедобычу. Таким образом, американский президент хочет уменьшить цены на газ перед промежуточными выборами в США и добиться введения новых санкций в отношении российской нефти.

Ранее газета Telegraph сообщала, что страны мирового нефтяного картеля ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада.

В мире,Бретт Макгерк,Амос Хохштейн,Джозеф Байден,Госдеп США,
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