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14 минут назад

Yonhap: Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн

ТАСС

Южная Корея планирует направить на Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на $1,1 млн. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Южная Корея отправит Украине помощь еще на $1,1 млн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам представителя военного ведомства, в следующей - третьей - партии помощи будут поставлены предметы, необходимые для радиационной, химической и биологической защиты. По информации агентства, противогазы прибудут в следующем месяце.

Ранее Сеул предоставлял Киеву нелетальные предметы военного назначения, такие как каски, бронежилеты, медикаменты. Украина неоднократно обращалась к Южной Корее с просьбой поставить летальное оружие, но там указывали, что это затруднительно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

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