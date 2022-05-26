Искренне борется: Турция сделала заявление о ситуации на Украине

Анкара хочет мира на Украине и не жалеет сил для переговоров с обеими сторонами конфликта, сообщают «Известия» со ссылкой на члена Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаила Сафи.
«Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе. Мы не хотим продолжения и затягивания конфликта, мы всегда выступали против этого. Но конфликт уже идет, нет смысла кого-то обвинять здесь. Единственная страна, которая искренне борется за то, чтобы остановить этот конфликт, — это Турция. Все это видят. Никто не видит, чтобы Запад прилагал сейчас искренние усилия для урегулирования конфликта. Но Турция искренне не жалеет сил для переговоров как с Украиной, так и с Россией для прекращения [конфликта]. Это уже весь мир видит», — рассказал политик.
Он надеется, что правительство Турции добьется положительных результатов на переговорном этапе.
«Украинский народ и русский народ <...> - они все наши соседи, наши братья. Поэтому мы скорбим и желаем, чтобы это прекратилось. Для этого мы делаем многое — все, что можем», — сказал Сафи.
Также член Совета прокомментировал возможное исключение Турции из Североатлантического альянса из-за ее позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
«Нет, я не думаю, что Турцию будет легко исключить из НАТО. Я имею в виду, честно говоря, не думаю, что до этого дойдет. Но, конечно, если Турция останется частью альянса, то другие страны — члены блока также должны выполнять некоторые ее требования и пожелания. Например, как в последнем случае с Финляндией и Швецией: вы не можете одновременно быть партнерами в одном альянсе и при этом поддерживать враждебные другой стране — члену группировки. Потому для Турции вполне естественно просить Стокгольм и Хельсинки прекратить поддерживать эти террористические организации. Но я не думаю, что дело дойдет до выхода из НАТО, как вы говорите. Я думаю, что Финляндия и Швеция все же согласятся выполнить требования Турции», — заявил Сафи.