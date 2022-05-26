Искренне борется: Турция сделала заявление о ситуации на Украине

«Нет, я не думаю, что Турцию будет легко исключить из НАТО. Я имею в виду, честно говоря, не думаю, что до этого дойдет. Но, конечно, если Турция останется частью альянса, то другие страны — члены блока также должны выполнять некоторые ее требования и пожелания. Например, как в последнем случае с Финляндией и Швецией: вы не можете одновременно быть партнерами в одном альянсе и при этом поддерживать враждебные другой стране — члену группировки. Потому для Турции вполне естественно просить Стокгольм и Хельсинки прекратить поддерживать эти террористические организации. Но я не думаю, что дело дойдет до выхода из НАТО, как вы говорите. Я думаю, что Финляндия и Швеция все же согласятся выполнить требования Турции», — заявил Сафи.