Попытки американских властей низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал, сообщает американское издание Politico.

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Как следует из статьи, для остального мира кроме США и Европы спецоперация РФ на Украине – не более чем региональный конфликт. Страны вроде Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, Турции и Индонезии предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.

В материале говорится, что Южная Африка считает, что Соединенные Штаты своим навязчивым стремлением расширить Североатлантический альянс сами обострил кризис, который впоследствии вылился в возникшее противостояние.

Многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов Вашингтона изолировать Москву, не став вводить никаких ограничительных мер, пишет Politico. Прежде всего речь идёт о Турции и Израиле. Власти этих стран считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а спецоперация — не повод изолировать Россию, а тем более ослаблять ее. Они убеждены, что публичное осуждение действий России к окончанию противостояния не приведет.