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49 минут назад

В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем

Елена Прошина

Попытки американских властей низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал, сообщает американское издание Politico.

Обречены на провал: В США охарактеризовали попытки сделать РФ изгоем
Фото: ТАССТАСС

Как следует из статьи, для остального мира кроме США и Европы спецоперация РФ на Украине – не более чем региональный конфликт. Страны вроде Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, Турции и Индонезии предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.

В материале говорится, что Южная Африка считает, что Соединенные Штаты своим навязчивым стремлением расширить Североатлантический альянс сами обострил кризис, который впоследствии вылился в возникшее противостояние.

Многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов Вашингтона изолировать Москву, не став вводить никаких ограничительных мер, пишет Politico. Прежде всего речь идёт о Турции и Израиле. Власти этих стран считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а спецоперация — не повод изолировать Россию, а тем более ослаблять ее. Они убеждены, что публичное осуждение действий России к окончанию противостояния не приведет.

Ранее китайское издание Global Times написало, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, отказались поддержать ограничения против Москвы. Большинство государств Ближнего Востока также выступают за сдержанную позицию по ситуации вокруг Украины.

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