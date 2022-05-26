Бразилия вызвалась помочь Европе в главной проблеме

Бразилия заинтересована в налаживании сотрудничества с Европой по вопросам развития водородной энергетики и снабжения региона энергоносителями в условиях отказа от природного газа из России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики страны Паулу Гедес.
«Кто будет производить зеленый водород для Европы, которая не может зависеть от российского природного газа? Мы можем делать это», — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Гедес отметил, что правительство страны ведет переговоры по вопросам развития зеленой энергетики с компаниями из Германии, Дании и Испании, которые хотят занять 15% бразильского энергетического рынка за счет ветряной и солнечной генерации.
«Все эти ребята, которые производят энергию из ветра и солнца, они приходят в Бразилию», — сказал министр.
Он напомнил, что 80% электричества в Бразилии уже производится с использованием чистых источников.
«Бразилия обязана в будущем стать гигантом в области чистой энергетики», — считает Гедес.
По его словам, стоимость производства таких энергоресурсов будет низкой.
Министр также сообщил, что его страна готова сотрудничать с западными странами по вопросу переустройства мировой производственной кооперации.
«Если им нужно провести перенастройку производственных связей, то Бразилия является одним из кандидатов», — сказал он.