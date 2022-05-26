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22 минуты назад

Бразилия готова развивать водородную энергетику в партнерстве с Европой

Елена Прошина

Бразилия заинтересована в налаживании сотрудничества с Европой по вопросам развития водородной энергетики и снабжения региона энергоносителями в условиях отказа от природного газа из России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики страны Паулу Гедес.

Бразилия вызвалась помочь Европе в главной проблеме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто будет производить зеленый водород для Европы, которая не может зависеть от российского природного газа? Мы можем делать это», — заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Гедес отметил, что правительство страны ведет переговоры по вопросам развития зеленой энергетики с компаниями из Германии, Дании и Испании, которые хотят занять 15% бразильского энергетического рынка за счет ветряной и солнечной генерации.

«Все эти ребята, которые производят энергию из ветра и солнца, они приходят в Бразилию», — сказал министр.

Он напомнил, что 80% электричества в Бразилии уже производится с использованием чистых источников.

«Бразилия обязана в будущем стать гигантом в области чистой энергетики», — считает Гедес.

По его словам, стоимость производства таких энергоресурсов будет низкой.

Министр также сообщил, что его страна готова сотрудничать с западными странами по вопросу переустройства мировой производственной кооперации.

«Если им нужно провести перенастройку производственных связей, то Бразилия является одним из кандидатов», — сказал он.

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