Европейский союз (ЕС) продолжает страдать от энергетического кризиса, пишет китайское агентство «Синьхуа».

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По словам автора статьи, в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред. Отмечается, что антироссийские санкции стали «тяжелым бременем», которое вынуждены нести жители Европы ввиду усиления напряженности в области энергоснабжения и продовольственной безопасности. Автор подчеркивает, что Вашингтон, как инициатор конфликта и рестрикций, наблюдает за происходящим с противоположного берега и получает свои выгоды.

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Компании из разных стран Европы поделились с агентством тем, «какую боль им причиняют антироссийские санкции». Так, компания по производству стекла Zwiesel Kristallglas, которая расположена на юго-востоке Баварии, сильно зависит от импорта российского газа. Отмечается, что она сильно пострадала из-за ситуации на Украине. Представители компании рассказали, что затраты Zwiesel Kristallglas на электроэнергию выросли примерно в пять раз. «Без существенного повышения цен мы не сможем выжить», — сказал руководитель отдела цепочки поставок Андреас Фас.

Глава французской транспортной компании Сирил Пиола сообщил, что его волнует резкий рост цен на топливо, в результате которого расходы на него в течение последних двух месяцев увеличились на 17 тысяч евро по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также, ассоциация сталелитейной промышленности из Германии заявила, что без российских энергоресурсов производство стали в стране придется приостановить. Это приведет к серьезным проблемам в строительной отрасли, металлургии и электротехнике, автомобильной промышленности и других отраслях, пишет агентство.