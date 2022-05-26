В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
55 минут назад

В США заявили об очередном фиаско Байдена

Газета.Ruиещё 2

Телеведущий Стюарт Варни в эфире телеканала Fox Business заявил, что с президентом США Джо Байденом постоянно происходят конфузы, а очередным фиаско главы государства стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять.

В США заявили об очередном фиаско Байдена
Фото: ReutersReuters

«Тайваньское фиаско — это просто классический случай. Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась», — сказал ведущий.

По его мнению, слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. В этой связи Варни обратил внимание на вывод американских войск из Афганистана, кризисе детского питания в Соединенных Штатах, а также на резкое подорожание бензина.

Он продолжил, что поведение главы Белого дома не внушает доверия. Журналист заявил, что Байден является «физически слабым». Он также указал, что американский лидер «забывчив и растерян».

«Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить», — заявил ведущий.

Также он отметил, что США «разрывает инфляция», и появляется инстинктивное желание сплотиться вокруг президента, однако он сильно мешает этому.

Байден заявил о готовности применить силу для защиты Тайваня

Ранее Байден заявил о готовности Вашингтона защищать Тайвань военным путем, если это потребуется.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан установила власть на Тайване. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

В мире,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители