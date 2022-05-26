В США заявили об очередном фиаско Байдена

Телеведущий Стюарт Варни в эфире телеканала Fox Business заявил, что с президентом США Джо Байденом постоянно происходят конфузы, а очередным фиаско главы государства стала его позиция по защите Тайваня, которую ему пришлось поменять.

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«Тайваньское фиаско — это просто классический случай. Байден заявил, что политика изменилась, Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась», — сказал ведущий.

По его мнению, слабость и нерешительность стали характерными чертами президентства Байдена. В этой связи Варни обратил внимание на вывод американских войск из Афганистана, кризисе детского питания в Соединенных Штатах, а также на резкое подорожание бензина.

Он продолжил, что поведение главы Белого дома не внушает доверия. Журналист заявил, что Байден является «физически слабым». Он также указал, что американский лидер «забывчив и растерян».

«Его кураторы нервничают каждый раз, когда он начинает импровизировать. Они держали его подальше от СМИ. У него не было интервью с глазу на глаз на протяжении 104 дней. Никто не хочет об этом говорить», — заявил ведущий.

Также он отметил, что США «разрывает инфляция», и появляется инстинктивное желание сплотиться вокруг президента, однако он сильно мешает этому.

Ранее Байден заявил о готовности Вашингтона защищать Тайвань военным путем, если это потребуется.