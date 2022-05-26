В Пакистанае санкционировали развертывание армии в правительственной зоне Исламабада

Пакистанское правительство дало разрешение на развертывание армии в Красной зоне Исламабада, где расположены основные правительственные, судебные и законодательные учреждения, сообщает ТАСС.

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Это необходимо для обеспечения безопасности госучреждений и дипломатического анклава.

«Федеральное правительство <…> разрешает развертывание достаточного числа пакистанских военнослужащих в Красной зоне в соответствии со статьей 245 [конституции]», — сообщил глава МВД республики Рана Санаулла со ссылкой на соответствующий документ внешнеполитического ведомства.

В соответствии с этой статьей, «вооруженные силы на основании распоряжений федерального правительства должны защищать Пакистан от внешней агрессии или военной угрозы, и, в рамках закона, осуществлять поддержку гражданской власти, когда она к этому призывает».

Разрешение на развертывание армии было одобрено после того, так бывший премьер-министр исламской республики и лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имран Хан прибыл в Исламабад и присоединился к своим сторонникам на площади Ди-Чоук.

26 мая Хан на вертолете прибыл на дорожную развязку «Вали интерчендж», где сменил транспорт на грузовик со стилизованной под символику партии платформой. Колонна его сторонников во главе со своим лидером преодолела около 150 км, попутно разбирая заграждения и блокпосты, установленные сотрудниками пакистанской полиции.