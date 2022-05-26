Додон пообещал освободить Молдавию от «лживой власти»

Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене бывший президент Молдавии Игорь Додон через своих юристов заявил, что намерен вместе со сторонниками и членами Соцпартии избавить республику от лживой и недемократичной власти, говорится в сообщении политика в Telegram.
«Я твердо убежден, что народ уже понял, насколько лживой может быть нынешняя власть, насколько она фальшива, насколько она недемократична и мстительна. Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», — следует из сообщения Додона.
Экс-президент отметил, что действующее руководство страны некомпетентно в решении реальных проблем. Додон подчеркнул, что никто не приходит к власти навсегда, хотя политики об этом иногда забывают.
25 мая сторонники Соцпартии провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они намерены продолжать подобные мероприятия. Додон назвал уголовное дело против него предлогом для политической расправы со стороны главы республики Майя Санду.