Додон пообещал освободить Молдавию от «лживой власти»

«Я твердо убежден, что народ уже понял, насколько лживой может быть нынешняя власть, насколько она фальшива, насколько она недемократична и мстительна. Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», — следует из сообщения Додона.