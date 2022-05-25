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53 минуты назад

В Канаде подтвердили 15 случаев заражения людей оспой обезьян

ТАСС

Минздрав Канады подтвердил 15 случаев заражения населения оспой обезьян. Об этом в среду сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в ведомстве.

В Канаде подтвердили 15 случаев заражения людей оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые случаи заражения были выявлены на прошлой неделе в Монреале. Местный Минздрав тогда сообщал, что большинство заразившихся являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, а угрозы массового заражения населения нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

В мире,ВОЗ,
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