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10 минут назад

В Словении выявили второй случай заражения оспой обезьян

ТАСС

Словенские врачи зарегистрировали второй случай инфицирования вирусом оспы обезьян в республике. Об этом в среду на своем сайте сообщил Национальный институт общественного здоровья страны.

В Словении выявили второй случай заражения оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подтвержден второй случай заражения вирусом оспы обезьян. В этом случае речь также идет о человеке, который приехал из Испании. В настоящее время проводится эпидемиологическое исследование", - говорится в сообщении.

24 мая Словенское агентство печати сообщило о том, что Словенский институт микробиологии и иммунологии подтвердил первый случай инфицирования вирусом оспы обезьян в республике. Заразившийся гражданин вернулся с Канарских островов.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

От данного заболевания нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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