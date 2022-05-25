В Словении выявили второй случай заражения оспой обезьян

Словенские врачи зарегистрировали второй случай инфицирования вирусом оспы обезьян в республике. Об этом в среду на своем сайте сообщил Национальный институт общественного здоровья страны.

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"Подтвержден второй случай заражения вирусом оспы обезьян. В этом случае речь также идет о человеке, который приехал из Испании. В настоящее время проводится эпидемиологическое исследование", - говорится в сообщении.

24 мая Словенское агентство печати сообщило о том, что Словенский институт микробиологии и иммунологии подтвердил первый случай инфицирования вирусом оспы обезьян в республике. Заразившийся гражданин вернулся с Канарских островов.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

От данного заболевания нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.