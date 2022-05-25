Зеленский выступит перед депутатами Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня выступит перед депутатами обеих палат парламента Чехии. Об этом сообщили в среду журналистам спикеры палат.
"Мы достигли договоренности (спикеры палат с администрацией президента Украины - прим. ТАСС), что 15 июня в 11:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) состоится совместное заседание обеих палат парламента, на котором в режима реального времени в формате видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский", - сказала председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Маркета Пекарова-Адамова.
Вместе с тем, по ее словам, дата и время выступления Зеленского еще могут измениться. Ожидается официальное подтверждение администрации президента Украины.
Ранее Зеленский уже выступил в формате видеоконференции перед депутатами парламента Словакии и ряда других стран.