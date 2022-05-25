Зеленский выступит перед депутатами Чехии

"Мы достигли договоренности (спикеры палат с администрацией президента Украины - прим. ТАСС), что 15 июня в 11:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) состоится совместное заседание обеих палат парламента, на котором в режима реального времени в формате видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский", - сказала председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Маркета Пекарова-Адамова.