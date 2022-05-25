Украинский миллиардер решил подать иск против России

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен подать иск против Российской Федерации из-за того, что в ходе спецоперации якобы были повреждены и уничтожены Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и "Азовсталь".

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Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Ахметова, речь идет о частичном или полном уничтожении Луганской ТЭС, Авдеевского коксохима, а также десятков других объектов.

"Потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд", - заявил Ахметов.

Он добавил, что окончательная сумма ущерба будет указана в иске.