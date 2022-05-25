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20 минут назад

СМИ: украинский миллиардер Ахметов решил подать иск против России на $17-20 млрд

Газета.Ru

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен подать иск против Российской Федерации из-за того, что в ходе спецоперации якобы были повреждены и уничтожены Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и "Азовсталь".

Украинский миллиардер решил подать иск против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Ахметова, речь идет о частичном или полном уничтожении Луганской ТЭС, Авдеевского коксохима, а также десятков других объектов.

"Потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд", - заявил Ахметов.

Он добавил, что окончательная сумма ущерба будет указана в иске.

Ранее власти Украины арестовали активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством арест активов России и Белоруссии на Украине. Он подчеркнул, что Москва относится к действиям Киева отрицательно и будет с ними бороться, отстаивать свои активы.

В мире,Ринат Ахметов,Дмитрий Песков,
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