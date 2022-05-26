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1 час назад

DPA: в НАТО договорились не поставлять Киеву некоторые виды вооружений

Газета.Ruиещё 1

Между странами НАТО существуют "неформальные" договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых систем вооружений, сообщило немецкое агентство DPA.

В НАТО договорились по поводу вооружений для Киева
Фото: Olivier Matthys/APOlivier Matthys/AP

"Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры", - заявили источники.

Отмечается, что такое оружие пока договорились не поставлять Киеву, однако, нельзя исключать, что в какой-то момент могут будут переданы и танки, и истребители. По данным источников, об этом неформальном договоре хорошо осведомлены в Берлине. Лидер профсоюзной парламентской группы Иоганн Вадефуль (ХДС) раскритиковал федеральное правительство, за то, что оно не упомянуло о таком соглашении во время обсуждения в Бундестаге вопроса о поставках тяжелых вооружений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие единой позиции по целому ряду вопросов — от вступления Киева в ЕС до санкций против России.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,Бундестаг,ЕС,
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