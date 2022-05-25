В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
16 минут назад

В США прокомментировали совместный полет Ту-95МС и H-6K

Lenta.ru

Совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями является сигналом для Соединенных Штатов, пишет 19FortyFive.

В США отреагировали на совместный полет бомбардировщиков России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два бывших союзника по холодной войне могут снова стать союзниками», — комментирует американское издание.

19FortyFive напоминает, что в совместном патрулировании принимали участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайский H-6K, при этом первые сопровождались истребителями Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Китай и Россия проводили совместные воздушные учения в течение последних четырех лет, а первое совместное воздушное патрулирование состоялось в 2019 году. Но это первый совместный полет с тех пор, как Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года», — говорится в публикации.

Тем не менее издание отмечает, что «с военной точки зрения совместный китайско-российский полет мало что значит».

В мае главнокомандующий ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин заявил, что совместное воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая Ту-95МС и H-6K является плановым и не было направлено против третьих стран.

В мире,Сергей Суровикин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители