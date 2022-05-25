В США отреагировали на совместный полет бомбардировщиков России и Китая

«Китай и Россия проводили совместные воздушные учения в течение последних четырех лет, а первое совместное воздушное патрулирование состоялось в 2019 году. Но это первый совместный полет с тех пор, как Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года», — говорится в публикации.