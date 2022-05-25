Беспардонная выходка Байдена в Токио заставила японского премьера краснеть

Президент США Джо Байден на саммите Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) вогнал в краску премьер-министра Японии Фумио Кисиду своей беспардонной выходкой. Об этом сообщили авторы китайского издания Sohu.

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QUAD — объединение США, Японии, Австралии и Индии. В Токио прошел саммит, во время которого глава Белого дома пытался сплотить лидеров перечисленных стран против Китая, передает «ПолитРоссия».

О результатах конференции пока неизвестно, но мероприятие запомнилось хамским поведением Байдена, которым он задел честь японского главы. По плану лидеры QUAD должны были сделать общую фотографию. Перед съемкой они успели пообщаться в неформальной обстановке.

Так, пока Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе переговаривались, к ним подошел индийский президент Нарендра Моди. Однако они упорно не замечали Кисиду, который стоял чуть в стороне. Авторы Sohu сообщили, что такое поведение со стороны Байдена является неприемлемым, так как японский премьер выступал на саммите в качестве принимающей стороны.

«Целых 30 секунд Кисида оставался в стороне. Все трое, казалось, игнорировали присутствие хозяина саммита и оставили его без рукопожатия и дружеского общения», — подчеркнули аналитики.