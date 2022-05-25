В ООН заявили о возможной угрозе ядерной войны на Украине

Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что на Украине стала возможной перспектива ядерной войны, передает РИА "Новости".

"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - заявил он.

Раджасингхам также указал, что многие мирные жители Украины отрезаны от еды, воды и электричества.

На фоне спецоперации РФ на Украине и поставок Киеву западной военной техники политики стали все чаще говорить об угрозе ядерной войны. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что из-за происходящего на Украине угрозу ядерной войны нельзя исключать полностью. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что угроза ядерной войны "реальна" и ее недопустимость является принципиальной позицией России.