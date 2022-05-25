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7 минут назад

В ООН заявили о возможной угрозе ядерной войны на Украине

Газета.Ruиещё 1

Глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что на Украине стала возможной перспектива ядерной войны, передает РИА "Новости".

В ООН заявили о возможной угрозе ядерной войны на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - заявил он.

Раджасингхам также указал, что многие мирные жители Украины отрезаны от еды, воды и электричества.

На фоне спецоперации РФ на Украине и поставок Киеву западной военной техники политики стали все чаще говорить об угрозе ядерной войны. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что из-за происходящего на Украине угрозу ядерной войны нельзя исключать полностью. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что угроза ядерной войны "реальна" и ее недопустимость является принципиальной позицией России.

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В то же время слышны заявления о невозможности ядерной войны, так как это будет означать конец цивилизации. Как подчеркнул заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, ядерный конфликт "нельзя допустить ни в коем случае".

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