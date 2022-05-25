Пока вы не уснули: ответ России на ультиматум Зеленского и визит Путина в военный госпиталь

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В МИД РФ ответили на ультиматум Зеленского

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Москвой могут быть возобновлены только после того, как Киев вернет потерянные в ходе спецоперации территории, заставляет сомневаться в его желании прийти к миру. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Доллар и евро рухнули до рекордных значений

На открытии торгов в среду, 25 мая, рубль укрепляет свои позиции. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных площадки.

В моменте курс американской валюты упал до 55,80 рубля, курс евро – до 57,10 рубля. Чуть позднее – в 10:13 мск - курс доллара достиг 56,09 рубля, евро - 58,13 рубля.

Путин приехал в военный госпиталь в Москве навестить раненных на Украине бойцов

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается, что Путин побеседует с бойцами во время этой встречи.

На Западе обеспокоились укреплением военного сотрудничества РФ и Китая

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в военной сфере, а их совместные учения являются «явной демонстрацией силы». Об этом пишет The New York Times.

24 мая Минобороны России сообщило, что российские и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование Японского моря.

Путин повысил пенсии работающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум

Президент России Владимир Путин предложил повысить пенсии работающим пенсионерам на 10%, передает ТАСС.

«Предлагаю с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий для работающих пенсионеров», - сказал Путин.

Кремль: Куренков назначен главой МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

23 мая Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении Куренкова новым главой МЧС.

Запрет США на обслуживание Россией госдолга вступил в силу

Решение Минфина США о прекращении действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга, вступило в силу. Соответствующее постановление было опубликовано Управлением ведомства по контролю за иностранными активами.

Путин одобрил упрощенное гражданство для жителей Запорожья и Херсона

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Своим указом Путин внес изменения в документ, подписанный в апреле 2019 года. Указ касался упрощенной выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, теперь его распространили на жителей Запорожской и Херсонской областей.

Дума может в июне обсудить вопрос выхода РФ из Болонской системы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду поручил депутатам в июне провести широкое обсуждение процесса выхода России из Болонской системы с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По его словам, организовать такое обсуждение можно сразу после того, как депутаты вернутся из регионов 6 июня.

В ЕС официально предложили считать обход санкций преступлением

Еврокомиссия 25 мая официально предложила считать обход санкций преступлением на уровне ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа ЕК.

Ранее о планах ЕС признать обход санкций против России преступлением писали СМИ и рассказала представитель ЕК Дана Спинант.

Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет, пишет «Стархит» со ссылкой на адвоката артистки Бахрома Исмаилова.