Предполагаемый любовник Макрона высказался об их романе

Французский телеведущий и открытый гей Матье Галле впервые высказался о своем предполагаемом романе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет «Лента.ру».
Телеведущий в комментарии The Times назвал слухи о романе с Макроном отвратительными. По мнению Галле, компрометирующая информация была частью кампании по дискредитации президента и является ничем иным, как проявлением гомофобии и мизогинии. По словам журналиста, слухи должны были задеть не только Макрона, но и его супругу Брижжит, поскольку выражали расхожее мнение о том, что гетеросексуальный мужчина не станет встречаться с женщиной старше его на 25 лет.
Слухи о романе Галле с Макроном распространялись в французских СМИ в 2016 году. Макрон тогда занимал должность министра финансов, а Галле был председателем государственной телерадиокомпании Radio France. Вскоре после избрания Макрона президентом Галле лишился поста, так как выяснилось, что он нарушил закон о госзакупках.
В 2021 году сторонники ультраправых политических сил во Франции заподозрили Брижжит Макрон в смене пола. Они утверждали, что супруга президента родилась под именем Жан-Мишель Тронье. В феврале первая леди подала в суд на двух женщин, распространявших эту информацию.