В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
28 минут назад

Предполагаемый любовник Макрона высказался об их романе

Вероника Полынина

Французский телеведущий и открытый гей Матье Галле впервые высказался о своем предполагаемом романе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет «Лента.ру».

Предполагаемый любовник Макрона высказался об их романе
Фото: ReutersReuters

Телеведущий в комментарии The Times назвал слухи о романе с Макроном отвратительными. По мнению Галле, компрометирующая информация была частью кампании по дискредитации президента и является ничем иным, как проявлением гомофобии и мизогинии. По словам журналиста, слухи должны были задеть не только Макрона, но и его супругу Брижжит, поскольку выражали расхожее мнение о том, что гетеросексуальный мужчина не станет встречаться с женщиной старше его на 25 лет.

Слухи о романе Галле с Макроном распространялись в французских СМИ в 2016 году. Макрон тогда занимал должность министра финансов, а Галле был председателем государственной телерадиокомпании Radio France. Вскоре после избрания Макрона президентом Галле лишился поста, так как выяснилось, что он нарушил закон о госзакупках.

В 2021 году сторонники ультраправых политических сил во Франции заподозрили Брижжит Макрон в смене пола. Они утверждали, что супруга президента родилась под именем Жан-Мишель Тронье. В феврале первая леди подала в суд на двух женщин, распространявших эту информацию.

В мире,Эммануэль Макрон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители