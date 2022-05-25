Предполагаемый любовник Макрона высказался об их романе

Французский телеведущий и открытый гей Матье Галле впервые высказался о своем предполагаемом романе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет «Лента.ру».

Фото: Reuters Reuters

Телеведущий в комментарии The Times назвал слухи о романе с Макроном отвратительными. По мнению Галле, компрометирующая информация была частью кампании по дискредитации президента и является ничем иным, как проявлением гомофобии и мизогинии. По словам журналиста, слухи должны были задеть не только Макрона, но и его супругу Брижжит, поскольку выражали расхожее мнение о том, что гетеросексуальный мужчина не станет встречаться с женщиной старше его на 25 лет.

Слухи о романе Галле с Макроном распространялись в французских СМИ в 2016 году. Макрон тогда занимал должность министра финансов, а Галле был председателем государственной телерадиокомпании Radio France. Вскоре после избрания Макрона президентом Галле лишился поста, так как выяснилось, что он нарушил закон о госзакупках.