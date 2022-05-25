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15 минут назад

В Братиславе улицу у посольства РФ переименовали в честь Немцова

ТАСС

Часть улицы в Братиславе, на которой расположено посольство РФ, теперь будет носить имя Бориса Немцова. Об этом сообщили ТАСС в среду в мэрии словацкой столицы.

В Братиславе улицу у посольства РФ переименовали в честь Немцова
Фото: ТАССТАСС

"Часть улицы Гордова - там, где находится посольство РФ, - переименована на улицу Бориса Немцова. Официальная церемония открытия соответствующей таблички с новым названием улицы состоится сегодня в 15:00 (16:00 мск). В ней примет участие дочь убитого российского политика Жанна Немцова", - сказали в мэрии.

Ранее именем Бориса Немцова были названы улицы в Праге, Вильнюсе и Вашингтоне. Дочь Немцова была принята президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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