Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна

Британский премьер Борис Джонсон извинился за участие в вечеринках во время коронавирусных ограничений. Он взял на себя ответственность за проходившие мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.

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«Я беру на себя полную ответственность за все, что произошло при мне. Я хотел бы вновь извиниться перед Палатой общин, перед всей страной за то, что я принял участие в коротком собрании во время обеда 19 июня 2020 года в зале заседания кабинета министров, за что я получил штраф», – сказал Джонсон.

При этом премьер отказался уходить в отставку, а также увольнять других чиновников, заметив, что какими бы не были «ошибки правительства и канцелярии в этот очень сложный период» они продолжают выполнять свои задачи в напряженном режиме.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над скандалом вокруг вечеринок. Она намекнула на то, что свою песню Party Like a Russian Робби Уильямс, вероятно, посвятил британскому премьеру.