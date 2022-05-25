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28 минут назад

Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна

Елена Прошина

Британский премьер Борис Джонсон извинился за участие в вечеринках во время коронавирусных ограничений. Он взял на себя ответственность за проходившие мероприятия. Об этом пишет РИА Новости.

Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна
Фото: ReutersReuters

«Я беру на себя полную ответственность за все, что произошло при мне. Я хотел бы вновь извиниться перед Палатой общин, перед всей страной за то, что я принял участие в коротком собрании во время обеда 19 июня 2020 года в зале заседания кабинета министров, за что я получил штраф», – сказал Джонсон.

При этом премьер отказался уходить в отставку, а также увольнять других чиновников, заметив, что какими бы не были «ошибки правительства и канцелярии в этот очень сложный период» они продолжают выполнять свои задачи в напряженном режиме.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над скандалом вокруг вечеринок. Она намекнула на то, что свою песню Party Like a Russian Робби Уильямс, вероятно, посвятил британскому премьеру.

Напомним, в Великобритании настоящим скандалом обернулись вечеринки на Даунинг-стрит во время жесткого общенационального локдауна, проходившие с участием премьера Бориса Джонсона. Сообщалось, что в мае 2020 года политик принимал участие в вечеринках в правительственной резиденции. По слухам, вечеринки даже имели свое название — «Пятницы с вином». Расследованием ситуации занимался в том числе Скотланд-Ярд.

В мире,Борис Джонсон,Мария Захарова,Робби Уильямс,МИД России,Парламент Великобритании,
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