Пушилин: все зарубежные судовые экипажи покинули порт Мариуполя

«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет», — заявил он.

Иностранные суда не могли покинуть порт, поскольку он был заминирован, напомнил Пушилин.

Он также отметил, что вопрос принадлежности оставшихся в порту судов и дальнейшая их судьба также будут решаться через МИД ДНР.