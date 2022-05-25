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40 минут назад

Лукашенко назвал причины стрельбы в Техасе

Алиса Селезнёва

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу США в связи со стрельбой в школе города Ювалд, отметив, что причиной трагедии стало отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия. Заявление главы государства размещено на официальном сайте.

24 мая 18-летний старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде (штат Техас). По последним данным, которые привело ABC News, жертвами нападения стали 22 человека, 19 из которых - дети.

По словам Александра Лукашенко, в Белоруссии «с большой болью» восприняли известие о многочисленных жертвах в школе Техаса.

«Подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалов об экстремизме, терроризме, а также иного деструктивного контента, который создает эмоциональный прессинг для неокрепшей психики подрастающего поколения», - заметил он.

Глава государства выразил соболезнования «родным погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки» и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он также призвал мировую общественность «объединить усилия», чтобы не допускать подобных трагедий.

Стрельба в школе Техаса: что известно к этому часу

Ранее президент США Джо Байден в своем обращении в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе потребовал от чиновников бросить вызов оружейному лобби. Байден подчеркнул, что «сыт по горло» подобными трагедиями.

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