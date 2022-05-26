В Мариуполе восстановили работу всех районных администраций

Местные администрации вновь работают во всех четырех районах Мариуполя . Об этом в четверг сообщили в мэрии города.

"Местные администрации заработали во всех районах Мариуполя. Причем некоторые из них работают уже порядка двух недель. На местах активно формируют свои команды, проводят сходы и прием граждан, информируют население об актуальной повестке, всячески налаживают свою работу", - приводит слова представителя администрации Донецкое агентство новостей.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за город начались 25 февраля, сейчас он перешел под контроль Вооруженных сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). В настоящий момент в Мариуполе уже идут восстановительные работы.