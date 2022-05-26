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45 минут назад

В Мариуполе восстановили работу всех районных администраций

ТАССиещё 1

Местные администрации вновь работают во всех четырех районах Мариуполя. Об этом в четверг сообщили в мэрии города.

В Мариуполе восстановили работу всех районных администраций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Местные администрации заработали во всех районах Мариуполя. Причем некоторые из них работают уже порядка двух недель. На местах активно формируют свои команды, проводят сходы и прием граждан, информируют население об актуальной повестке, всячески налаживают свою работу", - приводит слова представителя администрации Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось о возобновлении работы городских пожарно-спасательных частей, отделов полиции, государственных аптек и других организаций.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за город начались 25 февраля, сейчас он перешел под контроль Вооруженных сил России и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). В настоящий момент в Мариуполе уже идут восстановительные работы.

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