Подсчитана стоимость демонтажа памятника Освободителям в Риге

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что планируемый местными властями снос памятника Освободителям может обойтись властям в несколько миллионов евро. Как сообщает «Газета.Ru», правительство собирается демонтировать не только сам монумент, но и стоящие рядом с ним объекты, а также подземный этаж.

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«Планируется выйти на уровень зеленой травы (вместо всего комплекса) и тогда общественность города сможет высказать свое мнение относительно того, что поставить на это место», — подчеркнул Кирсис.

При этом судьба памятника после его демонтажа пока неизвестна. Вице-мэр отметил, что забрать монумент предлагали власти Санкт-Петербурга, однако сейчас вопрос еще не решен.

Напомним, 9 и 10 мая к памятнику Освободителям Риги пришло большое количество людей с целью возложить цветы к мемориалу. Даже после того, как муниципальные службы города убрали трактором цветы, жители принесли их еще больше. 12 мая сейм Латвии поддержал в двух чтениях срочно внесенные поправки в законодательство, которые устраняют юридические препятствия для возможного сноса памятника