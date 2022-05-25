В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
42 минуты назад

Моравецкий призвал поддержать конфискацию собственности РФ

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию поддержать внесение изменений в Конституцию, которые позволят конфисковать российскую собственность в стране. Об этом пишет ТАСС.

Моравецкий призвал поддержать конфискацию собственности РФ
Фото: ReutersReuters

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. 20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов.

Сегодня Сейм Польши намерен начать рассмотрение предложения об изменении Конституции, в которой сейчас закреплено право собственности, что не позволяет властям забрать российские активы в стране.

Моравецкий заметил, что сейчас российские олигархи не могут пользоваться своей собственностью в Польше, «но этого мало».

«Я призываю все оппозиционные партии поддержать изменения в конституции. Было бы огромным позором, если бы вы, представители оппозиции, решили защищать имущество российских олигархов», - заявил сегодня премьер-министр Польши.

Согласно польским законам, для внесения изменений в основной закон необходима поддержка по меньшей мере двух третьих парламентариев. Однако против изменения конституции уже выступила крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа».

Ранее в Кремле назвали конфискацию российской собственности на Западе, в том числе частной, бандитскими действиями.

В мире,Матеуш Моравецкий,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители