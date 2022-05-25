Моравецкий призвал поддержать конфискацию собственности РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию поддержать внесение изменений в Конституцию, которые позволят конфисковать российскую собственность в стране. Об этом пишет ТАСС.
Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. 20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских олигархов.
Сегодня Сейм Польши намерен начать рассмотрение предложения об изменении Конституции, в которой сейчас закреплено право собственности, что не позволяет властям забрать российские активы в стране.
Моравецкий заметил, что сейчас российские олигархи не могут пользоваться своей собственностью в Польше, «но этого мало».
«Я призываю все оппозиционные партии поддержать изменения в конституции. Было бы огромным позором, если бы вы, представители оппозиции, решили защищать имущество российских олигархов», - заявил сегодня премьер-министр Польши.
Согласно польским законам, для внесения изменений в основной закон необходима поддержка по меньшей мере двух третьих парламентариев. Однако против изменения конституции уже выступила крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа».
Ранее в Кремле назвали конфискацию российской собственности на Западе, в том числе частной, бандитскими действиями.