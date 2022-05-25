В США рыбак поймал огромную рыбу весом до 136 килограммов. Мужчина выловил аллигаторову щуку возрастом до 100 лет недалеко от города Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщает Reform Austin. Американец рассказал, что поймал свою добычу на удочку, ощутив сильный рывок.