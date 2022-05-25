В США рыбак поймал огромную рыбу весом до 136 килограммов. Мужчина выловил аллигаторову щуку возрастом до 100 лет недалеко от города Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщает Reform Austin. Американец рассказал, что поймал свою добычу на удочку, ощутив сильный рывок.
«Я почувствовал, как будто чья-то машина завелась и поехала по дороге, в то время как я цеплялся за нее», – поведал рыбак.
Миссисипский панцирник (также называемый аллигаторовой щукой) является одним из крупных рыб семейства панцирниковых. Он распространен в Северной и Центральной Америке. Чешуя аллигаторовой щуки похожа на кольчугу, а во рту у нее два ряда игловидных зубов.