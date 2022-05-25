В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
40 минут назад

На Западе обеспокоились укреплением военного сотрудничества РФ и Китая

Алиса Селезнёва

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в военной сфере, а их совместные учения являются «явной демонстрацией силы». Об этом пишет The New York Times.

На Западе обеспокоились укреплением военного сотрудничества РФ и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 мая Минобороны России сообщило, что российские и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование Японского моря. При этом, по данным ведомства, на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

Совместные учения России и Китая прошли на фоне саммита Четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD), проходящего в Токио, в ходе которого президент США Джо Байден встретился с лидерами Австралии, Японии и Индии.

«Военная активность стала важным признаком того, что партнерство между Китаем и Россией не ослабло, даже несмотря на то, что трехмесячные военные действия на Украине привели к гибели тысяч мирных жителей», - отмечает американское издание.

При этом министр обороны Японии Нобуо Киши заметил, что его страна расценивает действия России и Китая как «намерение продемонстрировать свою силу».

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Китай «играет с огнем», направляя свои военные самолеты в район Тайваня. По словам Байдена, США и другие страны «позаботятся о том, чтобы Китай не мог применить силу на Тайване».

МИД Китая выразил «сильное недовольство и решительный протест» в связи с заявлениями США о военном вмешательстве на Тайване. В ведомстве призвали американского лидера быть острожными в словах и напомнили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

В мире,Джозеф Байден,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители