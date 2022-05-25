На Западе обеспокоились укреплением военного сотрудничества РФ и Китая

Россия и Китай укрепляют сотрудничество в военной сфере, а их совместные учения являются «явной демонстрацией силы». Об этом пишет The New York Times.

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24 мая Минобороны России сообщило, что российские и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование Японского моря. При этом, по данным ведомства, на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

Совместные учения России и Китая прошли на фоне саммита Четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD), проходящего в Токио, в ходе которого президент США Джо Байден встретился с лидерами Австралии, Японии и Индии.

«Военная активность стала важным признаком того, что партнерство между Китаем и Россией не ослабло, даже несмотря на то, что трехмесячные военные действия на Украине привели к гибели тысяч мирных жителей», - отмечает американское издание.

При этом министр обороны Японии Нобуо Киши заметил, что его страна расценивает действия России и Китая как «намерение продемонстрировать свою силу».

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Китай «играет с огнем», направляя свои военные самолеты в район Тайваня. По словам Байдена, США и другие страны «позаботятся о том, чтобы Китай не мог применить силу на Тайване».