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58 минут назад

В Болгарии начали красть номера с авто украинских беженцев

Елена Прошина

Жители Болгарии начали красть автомобильные номера у украинских беженцев, чтобы пользоваться бесплатной парковкой. Как сообщает «МК», об этом рассказала Светлана, которая перебралась в страну из Харькова.

В Болгарии начали красть номера с авто украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У владельцев машин постоянно воруют номера. Люди поначалу не понимали, с чем это связано. Оказывается, автомобилям с украинскими номерами разрешили парковаться бесплатно. Болгары снимают украинские номера, чтобы ставить на свою машину и не платить за паркинг. Потом выкидывают номера», — рассказала девушка.

Она отметила, что полиция не торопится помогать украинцам, из-за чего им приходится заказывать дубликаты с родины.

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Светлана также отметила, что в последнее время для беженцев стало меньше льгот. Власти отменили бесплатный проезд при предъявлении паспорта, а новым приезжим зачастую негде остановиться.

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