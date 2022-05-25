В Болгарии начали красть номера с авто украинских беженцев

Жители Болгарии начали красть автомобильные номера у украинских беженцев, чтобы пользоваться бесплатной парковкой. Как сообщает «МК», об этом рассказала Светлана, которая перебралась в страну из Харькова.
«У владельцев машин постоянно воруют номера. Люди поначалу не понимали, с чем это связано. Оказывается, автомобилям с украинскими номерами разрешили парковаться бесплатно. Болгары снимают украинские номера, чтобы ставить на свою машину и не платить за паркинг. Потом выкидывают номера», — рассказала девушка.
Она отметила, что полиция не торопится помогать украинцам, из-за чего им приходится заказывать дубликаты с родины.
Светлана также отметила, что в последнее время для беженцев стало меньше льгот. Власти отменили бесплатный проезд при предъявлении паспорта, а новым приезжим зачастую негде остановиться.