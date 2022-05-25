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1 час назад

Россию не пригласили на церемонию памяти жертв в Хиросиме

Мария Иванова

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что власти Хиросимы не пригласили РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США. Об этом сообщает ТАСС.

Россию не пригласили в Хиросиму на церемонию памяти жертв
Фото: ReutersReuters

Галузин отметил, что церемония ежегодно проводится 6 августа. В 2022 году японские чиновники объявили, что не приглашают на мероприятие представителей России.

Весной 2022 года на фоне украинского кризиса представителей РФ не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны в Париже 8 мая.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что послов и военных атташе СССР, а затем России и Белоруссии традиционно приглашали в Париж 8 мая.

«[Приглашались] как страны, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», - заявил Мешков.

В мире,Михаил Галузин,Алексей Мешков,
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