Россию не пригласили в Хиросиму на церемонию памяти жертв

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что власти Хиросимы не пригласили РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США. Об этом сообщает ТАСС.
Галузин отметил, что церемония ежегодно проводится 6 августа. В 2022 году японские чиновники объявили, что не приглашают на мероприятие представителей России.
Весной 2022 года на фоне украинского кризиса представителей РФ не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны в Париже 8 мая.
Посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что послов и военных атташе СССР, а затем России и Белоруссии традиционно приглашали в Париж 8 мая.
«[Приглашались] как страны, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», - заявил Мешков.