Президент США Джо Байден в своем обращении в связи со стрельбой в начальной школе в Техасе потребовал от чиновников бросить вызов оружейному лобби. Об этом пишет ТАСС.

В результате стрельбы в начальной школе города Увальде, которую открыл 18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос, погиб 21 человек — 18 детей и трое взрослых.

Выступая в Белом доме, Байден призвал американцев спросить себя, «когда, во имя всего святого, в США начнут противостоять оружейному лобби».

«Пришло время превратить эту боль в действия. <...> Подобные случаи массовой стрельбы редко случаются где-то еще в мире. <...> Мы должны ясно дать понять каждому выборному чиновнику этой страны, что пришло время действовать», - заявил он.

Президент подчеркнул, что лично он «сыт по горло» такими трагедиями и уверен, что можно их не допустить.

«Когда мы приняли закон о запрете штурмового оружия, количество случаев массовой стрельбы снизилось. Когда срок действия закона истек, количество случаев массовой стрельбы утроилось. Просто неправильно, что 18-летний парень может купить в магазине две штурмовые винтовки», - констатировал он.