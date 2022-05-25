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1 час назад

Армянская оппозиция заблокировала входы в здание президентского дворца

Елена Прошина

Армянская оппозиция снова вышла на акции протеста. Утром 25 мая участники заблокировали входы в здание президентского дворца на проспекте Баграмяна, передает РИА Новости.

Армянская оппозиция заблокировала входы в здание президентского дворца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протестующие окружили здание у нескольких входов, у каждого из которых стоит группа порядка 300 человек. Никаких действий участники пока не предпринимают. Силовики находятся неподалеку, рядом с одним из правительственных зданий. Присутствующий на акции депутат Гегам Манукян заявил, что президент не исполняет свои полномочия.

«Мы здесь, потому что человек, который здесь сидит (президент Ваагн Хачатурян, - прим.) также служит турецким и азербайджанским интересам», - заявила член парламента Армении Аспрам Крпеян.

Шествие оппозиции началось в Ереване около 8 часов утра (7.00 мск). Протестующие сразу направились в сторону зданий парламента и администрации президента. Участников акции сопровождают автомобили, из колонок которых играет музыка, а также полиция, предоставляющей коридор по проезжей части. На пути шествия стоят бойцы спецназа в щитах и шлемах, но активных действий не предпринимают.

Напомним, акции протеста проходят во всех городах Армении с 25 апреля. Оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению участников акций, политика нынешних властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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