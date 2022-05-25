В Запорожской области сделали заявление о Киеве

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область ни при каких обстоятельствах не вернется под контроль Киева. Его слова передают РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он добавил, что проведение переговоров с властями Украины — абсолютно невозможно.

«Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», — уточнил Рогов в беседе с изданием.

Кроме того, он выразил мнение, что Киев не принимает никакие самостоятельные решения и лишь следует стратегии, навязанной «зарубежными кураторами». Рогов считает, что именно Запад диктует Украине инструкции касательно переброски войск и боевых действий.

Член главного совета военно-гражданской администрации региона также сделал заявление, что после того, как российская армия установит контроль над городом Запорожье, регион возьмет курс на вхождение в состав Российской Федерации.