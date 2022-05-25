США предложили Армении помощь в делимитации границы с Азербайджаном

Вашингтон выразил готовность помочь Армении и Азербайджану достичь компромисса в вопросе определения государственной границы. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
В сообщении уточняется, что государственный секретарь США Энтони Блинкен беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о положительном импульсе к миру на Южном Кавказе.
«Блинкен предложил помощь Соединенных Штатов в усилиях по делимитации и демаркации границ и призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей», — уточнили в пресс-службу Госдепартамента США.
Энтони Блинкен напомнил о готовности США поддержать переговоры между Арменией и Азербайджаном, а также сотрудничать с иностранными партнерами в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Все это поможет достигнуть «всеобъемлющего и долгосрочного мира» между Ереваном и Баку, подчеркнул государственный секретарь США.
Ранее вице-премьеры Армении и Азербайджана впервые встретились в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ. Они обсудили различные направления совместной деятельности и перспективы установления дружественных отношений между странами.
https://iz.ru/1339537/2022-05-25/ssha-predlozhili-armenii-pomoshch-v-delimitatcii-granitcy-s-azerbaidzhanom