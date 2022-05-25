Северная Корея подготовилась к седьмым ядерным испытаниям

Власти Северной Кореи провели испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Южной Кореи.

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Работа над подготовкой к очередным ядерным испытаниям шла не на ядерном полигоне Пхунгери, заявили в Сеуле. Пока не известно, когда именно в Пхеньяне собираются проводить ядерные испытания.