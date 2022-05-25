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51 минуту назад

Турки назвали Зеленского безмозглым после его нападок в адрес РФ. «Полная комедия»

Ura.Ruиещё 1

Жители Турции, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, назвали его «безмозглым». Свои мнения они высказали в комментариях к статье турецкого издания En Son Haber.

Турки назвали Зеленского безмозглым после его нападок в адрес РФ
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права» — отметил один из читателей. В статье было написано, что Зеленский в который раз призвал лидеров стран принять участие в восстановлении Украины. Кроме того, он предложил ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и IT-сектор. Также Зеленский выступил с инициативой вывести бизнес из России, при этом он призвал покидающие РФ компании переходить на украинский рынок.

Другой комментатор написал, что никто не станет инвестировать в «такие угодившие в ловушку США страны, как Украина или государства ЕС». По его мнению, богатые люди не вкладывают деньги в «страны, подчиненные американской гегемонии». Еще один читатель статьи отметил, что «ущерб, нанесенный комиком стране за месяц, составляет 500 миллиардов долларов». «Полная комедия», — написал еще один комментатор.

Ранее Зеленского высмеяли за его видео, которое он выложил в соцсеть. Его подписчики посчитали, что лидер Украины записывал обращение в нетрезвом состоянии. Многие заподозрили его в употреблении запрещенных веществ: «Он кажется обкуренный».

Спецоперация проходит на территории Украины с конца февраля. Ее главными целями являются денацификация, демилитаризация страны, а также помощь гражданам, которые много лет страдали от обстрелов нацбатов и ВСУ. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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