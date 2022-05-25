Турки назвали Зеленского безмозглым после его нападок в адрес РФ

«Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права» — отметил один из читателей. В статье было написано, что Зеленский в который раз призвал лидеров стран принять участие в восстановлении Украины. Кроме того, он предложил ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и IT-сектор. Также Зеленский выступил с инициативой вывести бизнес из России, при этом он призвал покидающие РФ компании переходить на украинский рынок.