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27 минут назад

В ЕС уступили требованиям России платить за газ по новой системе, опасаясь кризиса

Елена Прошина

Многие компании в странах Европейского союза, внесенных правительством России в список «недружественных государств», уступили новым требованиям Москвы по оплате российского газа в рублях. Об этом пишет газета The Washington Post, сообщает ТАСС.

В ЕС изменили решение по оплате газа в рублях
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, энергетические компании Европы были вынуждены подчиниться требованиям президента России Владимира Путина оплачивать природный газ по новой сложной системе. Издание полагает, что компании пошли на этот шаг, так как опасались отключения газа и энергетического кризиса.

Газета констатирует, что в европейских странах обсуждают различные меры по сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей. Однако в краткосрочной перспективе они готовы пойти на уступки, чтобы избежать экономического кризиса. The Washington Post полагает, что это стало одним из факторов укрепления рубля.

В статье отмечается, что Польша и Болгария отказались выполнять новые требования Москвы по оплате российского газа в рублях, после чего поставки топлива в эти страны прекратились. Однако большинство стран ЕС были вынуждены отказаться от своих ранних высказываний о недопустимости шантажа и примириться с новыми условиями, резюмировало издание.

В мире,Владимир Путин,Правительство РФ,ЕС,
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