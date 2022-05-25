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21 минуту назад

В Польше объяснили, как Украина «аукнется» Байдену

Елена Прошина

Президенту США Джо Байдену не избежать последствий вмешательства Вашингтона в кризис на Украине. Его рейтинги стремительно падают, а экономическая ситуация в стране ухудшается. Об этом заявил профессор Варшавского университета Богдан Шклярский в беседе с порталом Wirtualna Polska, сообщает РИА Новости.

В Польше объяснили, как Украина «аукнется» Байдену
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что по результатам последних опросов рейтинг поддержки Байдена достиг самой низкой отметки за все время его пребывания на посту главы американского государства: лишь двое из десяти респондентов одобряют его действия и считают, что экономика США развивается хорошо. Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии в мае упала до 73%, хотя еще в апреле этот показатель составлял 83%.

Шклярский подчеркнул, что республиканцы и демократы в целом одобряют внешнюю политику США касательно ситуации на Украине, однако участие в этом конфликте не несет никакой пользы для страны и не повышают рейтинги Байдена.

«Учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будут рассматриваться как выброшенные на ветер деньги», — отметил он и добавил, что эти средства власти США должны были вложить в здравоохранение, охрану границ и борьбу с инфляцией.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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