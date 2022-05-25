СМИ: санкции привели к крупнейшему продовольственному кризису

«Если мы не решим проблему с удобрениями и торговля ими не возобновится, в следующем году мир столкнётся с очень серьёзной проблемой снабжения (продовольствием. — RT)», — заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.