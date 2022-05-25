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31 минуту назад

«Синьхуа»: санкции привели к крупнейшему с середины XX века продовольственному кризису

RT на русском

Ситуация на Украине и антироссийские санкции Запада спровоцировали крупнейший со времён Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе, сообщает издание «Синьхуа».

СМИ: санкции привели к крупнейшему продовольственному кризису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы не решим проблему с удобрениями и торговля ими не возобновится, в следующем году мир столкнётся с очень серьёзной проблемой снабжения (продовольствием. — RT)», — заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

Как сообщает издание со ссылкой на прогноз Европейского центрального банка, стоимость продуктов питания в Европе останется высокой в течение всего 2022 года.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

В мире,Василий Небензя,ЕЦБ,ООН,
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