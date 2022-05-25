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18 минут назад

Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером" из-за его позиции по Украине

ТАССиещё 2

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал "давосским паникером" бывшего госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера из-за его заявлений на счет урегулирования конфликта на Украине.

Украина ответила на предложение Киссинджера пойти на уступки РФ
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты", - написал Подоляк во вторник в своем "Твиттере".

Накануне Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе.

«Начнутся потрясения»: Киссинджер обратился с призывом к Западу

По его словам, "идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво". А достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отметил политик.

В мире,Михаил Подоляк,Генри Киссинджер,
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