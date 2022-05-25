Украина ответила на предложение Киссинджера пойти на уступки РФ

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал "давосским паникером" бывшего госсекретаря (1973-1977) и советника президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджера из-за его заявлений на счет урегулирования конфликта на Украине.
"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты", - написал Подоляк во вторник в своем "Твиттере".
Накануне Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе.
По его словам, "идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво". А достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отметил политик.