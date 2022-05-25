Украина ответила на предложение Киссинджера пойти на уступки РФ

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты", - написал Подоляк во вторник в своем "Твиттере".