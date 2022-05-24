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1 час назад

СБ ООН призвал талибов соблюдать права и свободы женщин

ТАСС

Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность последними ограничениями прав женщин и девочек в Афганистане со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и призвал новые власти страны пересмотреть свою политику. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении.

СБ ООН призвал талибов соблюдать права и свободы женщин
Фото: ReutersReuters

"Совет Безопасности ООН выражает глубокую обеспокоенность возросшими нарушениями прав человека, основных свобод женщин и девочек в Афганистане со стороны "Талибана", включая введение ограничений на доступ к образованию, работе, свободу передвижений, участие женщин в общественной жизни на равной основе, - отмечается в тексте. - <...> Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность объявлением "Талибана" о том, что все женщины должны закрывать свои лица в общественных местах, включая появление на телевидении, а также покидать дом только в случае необходимости".

В документе содержится призыв к "Талибану" пересмотреть свою политику, ограничивающую права и свободы женщин и девочек. "СБ ООН вновь подчеркивает свой призыв к "Талибану" соблюдать обязательство безотлагательного открытия школ для всех учащихся женского пола", - говорится в заявлении.

СБ ООН также выразил озабоченность ситуацией с безопасностью и наркотрафиком в Афганистане.

Ранее представители радикального движения "Талибан" заявляли о том, что правительство очень скоро объявит о возможных сроках возобновления обучения девочек старшего возраста. В стране также с недавнего времени действует строгий дресс-код для женщин: они обязаны носить паранджу на улице и в общественных местах, а женщинам-телеведущим приказано закрывать лицо.

В мире,Талибан,Совбез ООН,
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