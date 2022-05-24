США не могут обойти препятствия, чтобы украсть замороженные активы РФ

США и их союзники из-за растущих потерь Вооруженных сил Украины направляют Киеву огромные суммы денег. Как сообщает USNews, не все конгрессмены согласны с таким подходом — многие республиканцы возмущаются огромными тратами, из-за чего Вашингтону приходится искать другие источники финансирования.

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«Растущий экономический ущерб Украине от продолжающихся российских бомбардировок заставил США и их союзников направлять миллиарды долларов на помощь осажденной стране и искать другие источники расходов. Включая российские», — отмечает издание.

При этом, предложение использовать замороженные активы России поддержали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Однако сделать это законным способом достаточно трудно. Сейчас существует три варианта их конфискации: в случае, если Россия нападет на США, если Байден признает Путина нелегитимным президентом, либо если Соединенные Штаты предварительно договорятся с РФ.