США конфисковали нефть с российского танкера в Греции

Министерство юстиции США конфисковало иранскую нефть с российского танкера в Греции. Судно Lana, которое ходит под российским флагом, было задержано неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Однако позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под запретительные меры ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Изначально танкер принадлежал Промсвязьбанку и был зарегистрирован на его «дочку» — PSB Leasing. Но уже в марте регистрация сменилась на «Трансморфлот», владельцем стал гражданин России Джамалдин Пашаев. В итоге само судно отпустили, но суд постановил конфисковать груз: нефть перельют на другой танкер и отправят в США. Груз будет перевозить танкер Ice Energy.

Как писало агентство Bloomberg, экспорт российской сырой нефти по морю не пострадал от вступления в силу новых санкций ЕС, запрещающих вести дела с энергетическими госкомпаниями страны. С 14 по 20 мая из российских экспортных терминалов отбыло 32 танкера с 24 миллионами баррелей нефти.