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1 час назад

В Греции конфисковали иранскую нефть с российского танкера

Lenta.ru

Министерство юстиции США конфисковало иранскую нефть с российского танкера в Греции. Судно Lana, которое ходит под российским флагом, было задержано неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Однако позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под запретительные меры ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».

США конфисковали нефть с российского танкера в Греции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Изначально танкер принадлежал Промсвязьбанку и был зарегистрирован на его «дочку» — PSB Leasing. Но уже в марте регистрация сменилась на «Трансморфлот», владельцем стал гражданин России Джамалдин Пашаев. В итоге само судно отпустили, но суд постановил конфисковать груз: нефть перельют на другой танкер и отправят в США. Груз будет перевозить танкер Ice Energy.

Как писало агентство Bloomberg, экспорт российской сырой нефти по морю не пострадал от вступления в силу новых санкций ЕС, запрещающих вести дела с энергетическими госкомпаниями страны. С 14 по 20 мая из российских экспортных терминалов отбыло 32 танкера с 24 миллионами баррелей нефти.

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В то же время российская нефть объемом в 62 миллиона баррелей оказалась никому не нужной. Трейдеры пока не могут найти покупателя на такой объем сырья. США и Великобритания запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за ситуации на Украине. Другие страны избегают покупки российской нефти из-за страха перед возможными санкциями.

В мире,Промсвязьбанк,Министерство юстиции США,ЕС,
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