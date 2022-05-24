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37 минут назад

ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша

Lenta.ruиещё 3

Предположительно связанный с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация) боевик планировал покушение на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом пишет Forbes.

ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша
Фото: ТАССТАСС

Покушение на экс-президента предотвратило Федеральное бюро расследований (ФБР). Спецслужба раскрыла планы боевика благодаря слежке за его учетной записью в мессенджере WhatsApp. Подозреваемый признался, что планировал привлечь к организации убийства четырех граждан Ирака, проживающих в Ираке, Турции, Египте и Дании. Помимо этого, стало известно, что он приехал в Техас, чтобы снять дом Буша на видео.

Подозреваемый — выходец из Ирака, живет в Колумбусе, штат Огайо, его имя не называется. Он находился в США с 2020 года в ожидании согласования предоставления ему убежища. Мужчина объяснил свой поступок тем, что считает Буша ответственным за гибель тысяч иракцев после вторжения США в страну в 2003 году.

20 марта 2003 года США начали вторжение в Ирак. Власти страны заявляли, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака.

За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек. Примерно в 60 процентов случаев смерть была вызвана насильственными причинами. Остальные скончались под воздействием косвенных причин, связанных с войной: разрушением инфраструктуры, невозможностью добраться до больниц и перегруженностью медицинских учреждений.

В мире,Джордж Буш,ФБР,
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