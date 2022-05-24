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55 минут назад

Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии

Елена Прошина

С 25 мая в Венгрии вводится чрезвычайное положение из-за продолжающихся на Украине боевых действий, которые вызвали серьезные экономические потрясения в Европе. Соответствующее объявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан. Заявление опубликовано на его официальном сайте.

Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии
Фото: ReutersReuters

По словам Орбана, конфликт на Украине ставит под угрозу «физическую безопасность и угрожает энергосбережению и финансовой безопасности» Венгрии и ее жителей.

«Мы видим, что конфликт и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне и защищать финансовую безопасность своих семей», — отметил премьер-министр.

Орбан уверен, что подобно чрезвычайному положению, введенному во время пандемии COVID-19, ЧП сейчас позволит правительству «немедленно реагировать и защищать Венгрию и ее жителей всеми возможными способами».

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О первых решениях властей страны Орбан пообещал проинформировать венгров уже завтра.

В мире,Виктор Орбан,
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