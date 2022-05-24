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19 минут назад

Экономическая ситуация в Великобритании складывается «хуже некуда»

Никита Бородкин

В Великобритании возникли большие проблемы с экономикой и сейчас ситуация складывается «хуже некуда», однако местные политики до последнего времени отказывались обращать на них внимание, поскольку были заняты конфликтом на Украине. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

Экономическая ситуация в Великобритании складывается «хуже некуда»
Фото: GlobalLookPressGlobalLookPress

По словам дипломата, проблемы в экономике страны начались из-за выхода Лондона из Евросоюза и пандемии COVID-19. Келин подчеркнул, что экономическую политику правительства страны активно критикуют, однако пока путей выхода из сложившейся ситуации нет.

«Британия здесь на последнем месте по уровню своего ожидаемого развития в Еврозоне и "Большой семерке"», — резюмировал посол.

Напомним, что на фоне кризиса на Украине рост ВВП стран Запада замедлился. Так, экономика стран G7 в январе-марте 2022 года снизилась на 0,1% на фоне роста на 1,2% в предыдущие три месяца.

В мире,Андрей Келин,ЕС,
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