Экономическая ситуация в Великобритании складывается «хуже некуда»

В Великобритании возникли большие проблемы с экономикой и сейчас ситуация складывается «хуже некуда», однако местные политики до последнего времени отказывались обращать на них внимание, поскольку были заняты конфликтом на Украине. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

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По словам дипломата, проблемы в экономике страны начались из-за выхода Лондона из Евросоюза и пандемии COVID-19. Келин подчеркнул, что экономическую политику правительства страны активно критикуют, однако пока путей выхода из сложившейся ситуации нет.

«Британия здесь на последнем месте по уровню своего ожидаемого развития в Еврозоне и "Большой семерке"», — резюмировал посол.